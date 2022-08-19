В мини-платье и жакете с камнями от Dolce & Gabbana: Хайди Клум блистала на съемках шоу

Хайди Кулм вчера снова была на работе, на съемках талант-шоу America's Got Talent, где и продемонстрировала свой новый аутфит.

49-летняя манекенщица позировала на фоне американского флага и была одета в жакет изумрудного цвета от Dolce & Gabbana, который был весь усыпан камнями. Под него Клум надела серебристое мини-платье и дополнила образ босоножками серебристого цвета на платформе и высоких каблуках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Хайди, как всегда, сделала очень насыщенный макияж глаз и нюдовым блеском накрасила губы, а длинные белые волосы расчесала по пробору и красиво уложила.

В этот же день звезду сфотографировали по пути в отель Sheraton в Пасадене, где и проходят съемки телешоу. Клум вместе со своей коллегой Софией Вергарой являются судьями проекта. В этот раз на ней был розовый жакет и брюки-клеш от Smythe Bootcut, а в руках страусиная сумка Hermes Birkin.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также: