Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В мини-платье и жакете со стразами: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в стильном луке прогулялась по Милану

Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В мини-платье и жакете со стразами: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в стильном луке прогулялась по Милану

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко показала фотографии из Италии.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – порадовала подписчиков в Instagram новыми снимками, на которых она появилась в стильном аутфите.

Юля была одета в маленькое черное платье с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Сверху она надела черный жакет со стразами.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Образ "Зайка" дополнила черными ботильонами. На глазах у нее были очки, а на шее – жемчужное ожерелье. Волосы она распустила.

Юлия Бельченко / © Instagram Юлии Бельченко
Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

В этом луке девушка прогулялась по Милану и сфоторировалась на фоне витрины магазина.

Напомним, ранее Юлия продемонстрировала образ в розовом костюме с перьями на манжетах.

Читайте также:

Похожие темы:

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация