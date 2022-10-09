В мини-платье и жакете со стразами: финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" в стильном луке прогулялась по Милану

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – порадовала подписчиков в Instagram новыми снимками, на которых она появилась в стильном аутфите.

Юля была одета в маленькое черное платье с пикантным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Сверху она надела черный жакет со стразами.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

Образ "Зайка" дополнила черными ботильонами. На глазах у нее были очки, а на шее – жемчужное ожерелье. Волосы она распустила.

Юлия Бельченко / Фото: Instagram Юлии Бельченко

В этом луке девушка прогулялась по Милану и сфоторировалась на фоне витрины магазина.

Напомним, ранее Юлия продемонстрировала образ в розовом костюме с перьями на манжетах.

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