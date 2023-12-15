В мини-платье и золотых туфлях: Амаль Клуни сходила с мужем в бар

Джордж и Амаль Клуни в последнее время часто появляются на светских мероприятиях и различных тусовках.

На днях супругов запечатлели папарацци по пути в Polo Bar в Нью-Йорке. Амаль была в мини-платье поверх которого надела черный блейзер, а обула золотистые туфли-лодочки на каблуках. Амаль была с голыми ногами, а в руках держала клатч.

Длинные каштановые волосы супруга Джорджа Клуни распустила, сделала насыщенный вечерний макияж глаз с блестящими тенями на веках и надела серьги-висюльки. Сам Клуни был в светло-голубых джинсах и черной рубашке, сверху которой надел куртку.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Также на днях Джордж и Амаль посетили премьеру драматического фильма Клуни в Беверли-Хиллз, где Амаль блистала в желтом платье на тонких бретельках от Atelier Versace.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

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