В мини-платье из бабочек: американская рэперша в откровенном образе сверкнула трусами на церемонии

Американская рэперша Flo Milli посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, где привлекла внимание своим откровенным аутфитом.

Звезда была одета в красивое пикантное мини-платье из весенней коллекции 2025 года бренда Markarian. Оно состояло из сшитых между собой белых бабочек, украшенных жемчужными нитями и золотым бисером. В этом наряде рэперша сверкнула черными трусами и обнаженным телом.

Flo Milli / Фото: Associated Press

А еще Flo Milli похвасталась пышным соблазнительным декольте и стройными ногами.

Аутфит она дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках. У нее была объемная укладка с локонами, вечерний макияж, длинный светлый маникюр, серьги-кольца в ушах, бриллиантовое колье на шее, браслеты и кольца на руках.

Flo Milli / Фото: Associated Press

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