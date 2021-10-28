В мини-платье из пайеток: Надя Дорофеева сексуально позировала в фотосессии

В мини-платье из пайеток: Надя Дорофеева сексуально позировала в фотосессии

Певица снялась для украинского журнала.

Надя Дорофеева снялась для ноябрьского номера украинского глянца Vogue. В Instagram она опубликовала черно-белое видео со съемки.

Перед объективом фотографа Andrew Grey певица предстала в эффектном мини-платье из крупных пайеток. Надя соблазнительно приподнимала немного платья, оставляя место фантазиям.

Свой аутфит звезда дополнила укладкой, которая развевалась на штучном ветру, и красивый макияж. Высоко на руке у нее были надеты часы.

Показала Дорофеева также фото. На нем красотка позирует босиком, лежа на полу. На ней – черное короткое платье на тонких бретельках и с сексуальным декольте. На руке у нее браслет, на ноге – украшение, а на шее – ожерелье. На фото Надя широко смеется.

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