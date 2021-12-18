В мини-платье из перьев: роскошная Ирина Федишин поздравила всех с наступающим Новым годом

В мини-платье из перьев: роскошная Ирина Федишин поздравила всех с наступающим Новым годом

Продолжаем публиковать серию новогодних видеопоздравлений от звезд.

Ирина Федишин вместе со своими танцорами записала для читателей ТСН.ua видеопоздравления с Новым годом.

Певица пожелала всем здоровья, счастья, успеха и исполнения желаний.

"Друзья, поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот Новый год будет счастливым, успешным. Будьте здоровы и любимы. Пусть сбываются все ваши мечты, все ваши желания. С любовью ваша Ирина Федишин", — пожелала с улыбкой артистка.

Ирина Федишин поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

На видео Федишин предстала в роскошном образе. На ней было белое короткое платье из перьев с обнаженными плечами. Талию звезда подчеркнула зеркальным поясом. Платье она сочетала с белыми туфлями на высоких шпильках.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Свой аутфт Ирина дополнила элегантной прической с кудрями и вечерним макияжем с акцентом на красной помаде. Уши она украсила длинными серьгами с камнями.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Танцоры артистки были одеты в экстравагантные костюмы с серебряным и золотистым зеркальным покрытием. Такие же у них были шляпы и маски на лицах.

Ирина Федишин / Алина Онопа, ТСН.ua

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин и Санта Димопулос.

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