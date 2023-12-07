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В мини-платье на гидроцикле: красивая Алессандра Амбросио рекламирует свою линию одежды

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
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Время на прочтение
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В мини-платье на гидроцикле: красивая Алессандра Амбросио рекламирует свою линию одежды

Алессандра Амбросио в рекламе именной линейки одежды / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель снялась в яркой промокампании.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – запустила свою линейку одежды совместно с брендом PatBO. Локацией для рекламной съемки был выбран Майами.

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Але примерила платья и купальники, расшитые бисером или пайетками, все наряды выполнены в бирюзово-синей палитре. Модель позировала у бассейна и на гидроцикле на пляже. На ее лице был натуральный макияж, а волосы уложены с "мокрым" эффектом.

Напомним, ранее супермодель Алессандра Амбросио посетила кинофестиваль в Саудовской Аравии. Для появления на красной дорожке модель выбрала два образа, одним из которых стало откровенное платье от Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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