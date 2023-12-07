В мини-платье на Harley-Davidson: Николь Шерзингер похвасталась новой короткой стрижкой

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – опубликовала в соцсети серию снимков, на которых она запечатлена в новом образе.

(листайте фото вправо)

Николь позирует на мотоцикле Harley-Davidson. Одета она в эффектное обтягивающее платье с молнией сбоку и высоким разрезом. Ее образ дополняют босоножки на очень высоких каблуках и чокер с шипами. Особое внимание привлекает новая прическа певицы – она подстриглась и сделала "мокрую" укладку.

Напомним, ранее Николь Шерзингер раскрыла секрет свой отличной физической формы. Она показала свою тренировку, которая включает кардио и элементы бокса.

Читайте также:

Образы Николь Шерзингер (15 фото)