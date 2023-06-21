В мини-платье на молнии и с голубыми прядями волос: стильная Наоми Кэмпбелл посетила фэшн-шоу в Париже

Модель в образе от Louis Vuitton пришла на модный ивент.

Наоми Кэмпбелл стала гостьей показа мужской коллекции бренда Louis Vuitton, состоявшегося в Париже. Это дебютная коллекция новоиспеченного креативного директора Модного дома – рэпера и дизайнера Фаррелла Уильямса.

Наоми появилась там в коричневом наряде с логотипом LV, состоявшем из жакета и мини-платья на молнии. Наряд модель дополнила такими же сапогами на грубой подошве и с ремешками. В руке она держала красную вместительную сумку с логотипом бренда.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Кэмпбелл сделала идеально ровную укладку с челкой, которую украсила синими прядями, вечерний макияж с золотисто-черными тенями на веках и помадой ягодного оттенка. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее красный кулон-камешек на изящной золотой цепочке, а на руках – кольца с камнями.

Напомним, Наоми Кэмпбелл без бюстгальтера посетила вечер ювелирного бренда Chopard Art Evening, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля.

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