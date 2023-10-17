В мини-платье, ободранных мюли и с раной на ноге: испанская дрэг-квин удивила неряшливым видом на ивенте

23-летняя певица, художница, звезда соцсетей и активистка ЛГБТ-сообщества пришла на мероприятие во изношенной обуви и с неухоженным педикюром.

Испанская драг-квин Саманта Хадсон посетила премьеру документального фильма Bisbal, которая состоялась в Circulo de las Bellas Artes в Мадриде.

Саманта выбрала для ивента образ total black. На ней было обтягивающее мини-платье на бретельках с имитированным бюстгальтером. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Хадсон.

Саманта Хадсон / Фото: Getty Images

Сверху знаменитость надела черный жакет с мехом. Обута она была в черные лакированные мюли на шпильках, которые были заметно ободраны. А еще на ноге Саманты была рана и длинный необрезанный педикюр.

Саманта Хадсон / Фото: Getty Images

Певица сделала укладку с мокрым эффектом и макияж с помадой коричнево-бежевого оттенка.

Напомним, ранее Саманта Хадсон на вечеринке по случаю 30-летия аромата "Angel" Тьерри Мюглера продемонстрировала просвечивающиеся кружевные трусы.

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