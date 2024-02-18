В мини-платье от Chanel и с красными губами: Марго Робби на вечеринке в Лондоне

Марго Робби посетила вечеринку в преддверии церемонии BAFTA, которая прошла в Лондоне.

33-летняя звезда фильма "Барби" приехала на пати в коротком черном платье от Chanel, дополнив наряд длинным плащом из лаковой кожи и сумкой от Chanel на золотом ремешке-цепочке. Обута актриса была в черные мюли на каблуках.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Марго распустила белокурые длинные волосы и накрутила их красивыми локонами, сделала легкий макияж с акцентом на красные губы. Робби претендует на премию BAFTA за лучшую женскую роль за фильм "Барби".

Марго Робби / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали вам 10 образов Марго Робби, в которых она повторила наряды культовой куклы, роль которой сыграла в кино. Интересно, какой лук звезда выберет для вечерней красной дорожки.

Марго Робби / Фото: Getty Images

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