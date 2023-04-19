В мини-платье от Louis Vuitton: Ана де Армас позировала фотографам на красной дорожке

В Нью-Йорке презентовали фильм Apple TV+ "Без ответа", главные роли в котором сыграли Крис Эванс и Ана де Армас. На мероприятие актриса пришла в наряде от любимого бренда - французского Модного дома Louis Vuitton.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Платье Аны - это мини-наряд черного цвета выполненный в стиле пальто. У платья были кожаные лацканы, манжеты и золотистые пуговицы спереди.

Выполнено оно было из плотной ткани с блестками, в которых можно разглядеть монограмму бренда. Также несколько декоративных деталей было сбоку на талии девушки - кожаных ремешков с пряжками.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Наряд актриса дополнила черными босоножками на ремешках, высокий хвост, очень легкий макияж и серьги от бренда Anita Ko.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Напомним, что недавно Дом Louis Vuitton попал в очередной скандал. В разгар Недели моды в Париже, где бренды презентовали публике коллекции прет-а-порте, французский Модный дом Louis Vuitton обнародовал двусмысленный ролик, которым хотел прорекламировать осенне-зимнюю коллекцию. Но видео вызвало бурю негатива и бренд обвинили в поддержке России.

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