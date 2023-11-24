В мини-платье от Saint Laurent: Лила Мосс на вечеринке Vogue в Лондоне

21-летняя Лила посетила вечеринку британского Vogue 2023 "Силы перемен" в Мэйн Мэйфэр в британской столице.

На Лиле Мосс было миниатюрное платье в крупный белый горох от Saint Laurent, черные полупрозрачные колготы и черные лаковые туфли-лодочки на каблуках. Девушка дополнила свой образ бордовым маникюром, несколькими кольцами на пальцах и серьгами в ушах.

Волосы Лила собрала в пучок и сделала легкий почти незаметный макияж.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Иногда Лила повторяет образы своей знаменитой матери – супермодели 90-х Кейт Мосс. Так было, когда девушка посещала вечеринку в Королевской академии художеств, которая состоялась в Лондоне, где она блистала в простом платье-комбинации в стиле 1990-х от бренда Versace.

Лила Мосс / Фото: Getty Images

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