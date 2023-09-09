В мини-платье от украинского бренда: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо в кокетливом луке посетила открытие свадебного салона

"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо посетила открытие свадебного салона украинского бренда WONÁ Concept в Лос-Анджелесе. Это уже второй салон бренда свадебных и вечерних платьев в США, первый открылся в 2019 году в Нью-Йорке.

Оливия Калпо/Прессслужба

Калпо надела на ивент кокетливое черное короткое платье на тонких бретельках этого бренда из коллекции Evening. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги модели.

Оливия Калпо/Прессслужба

Аутфит Оливия дополнила черными атласными мюлями на каблуке. Волосы она собрала сзади и украсила их черной лентой. В нежном макияже Калпо сделала акцент на пышных ресницах. В ушах у нее были элегантные массивные серьги с камнями и жемчугом.

Оливия Калпо/Прессслужба

Напомним, немецкая блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в нежном светлом платье от бренда WONÁ Concept.

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