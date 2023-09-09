В мини-платье от украинского бренда: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо в кокетливом луке посетила открытие свадебного салона

31-летняя американская модель и актриса нарядом с короткой пышной юбкой подчеркнула стройные ноги.
"Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо посетила открытие свадебного салона украинского бренда WONÁ Concept в Лос-Анджелесе. Это уже второй салон бренда свадебных и вечерних платьев в США, первый открылся в 2019 году в Нью-Йорке.
Калпо надела на ивент кокетливое черное короткое платье на тонких бретельках этого бренда из коллекции Evening. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги модели.
Аутфит Оливия дополнила черными атласными мюлями на каблуке. Волосы она собрала сзади и украсила их черной лентой. В нежном макияже Калпо сделала акцент на пышных ресницах. В ушах у нее были элегантные массивные серьги с камнями и жемчугом.
Напомним, немецкая блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в нежном светлом платье от бренда WONÁ Concept.
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