В мини-платье, расшитом жемчужинами: красивая Селена Гомес под прицелом папарацци

Актриса и певица Селена Гомес сходила шоу "Джимми Киммел в прямом эфире". По пути на интервью ее сфотографировали папарацци, что позволило рассмотреть ее оригинальный наряд.

На Селене в тот день было белое мини-платье с бретельками и глубоким декольте. Этот наряд был полностью расшит жемчугом и бусинами, что придавала его простому силуэту больше оригинальности.

Носила платье Гомес в сочетании с белыми туфлями и несколькими украшениями, среди которых было, конечно же, ее помолвочное кольцо - недавно она призналась, что ее бойфренд Бенни Бланко сделал ей предложение.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Однако не осталось без внимания и интервью девушки, поскольку ведущий шоу Джимми Киммел решил над ней подшутить и подарил в честь помолвки довольно странный и неоднозначный подарок.

"Это нетрадиционный подарок и не обязательно практичный подарок, но я думаю, что вам с Бенни он действительно понравится", - сказал ведущий, а затем вытащил Daddy Saddle (Папино седло). И нет, это не какая-то секс-игрушка - это буквально маленькое седло, которое отец должен надеть себе на спину, чтобы его дети могли на нем кататься.

"Оно называется Daddy Saddle, и на Бенни можно кататься очень даже полезно", - отметил он. Селена же от неожиданности и неудобства аж покраснела и закрыла лицо руками.

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