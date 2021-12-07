В мини-платье с акцентом на декольте: красивая Холли Берри посетила церемонию

Холли Берри посетила церемонию The Critics Choice Association в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, Калифорния.

55-летняя звезда надела эффектное красное платье с глубоким вырезом и небольшим шлейфом, подчеркивающим ее декольте и роскошную фигуру. Она дополнила свой образ парой серебристых босоножек с камнями и на каблуках, интересным кольцом на пальце, светлым маникюром и романтичной укладкой легкими волнами.

Холли Берри / Getty Images

На мероприятии, созданном в честь выдающихся достижений в кинопроизводстве темнокожих, Холли получила награду за карьерные заслуги.

Холли Берри и Ван Хант / Associated Press

Вместе с Холли на церемонию приехал и ее возлюбленный – музыкант Ван Хант. Пара позировала на дорожке, держась за руки. Обладатель "Грэмми", написавший заглавную песню для последнего фильма Берри на Netflix, был одет в черный смокинг, белую классическую рубашку и кожаные туфли. О своих отношениях пара заявила год назад, после того как в Сети начали распространяться слухи об их романе.

Холли Берри и Ван Хант / Associated Press

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