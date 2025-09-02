В мини-платье с акцентными вставками: Аманда Холден похвасталась стройными загорелыми ногами по дороге на работу

Аманда Голден / © Getty Images

Реклама

Папарацци подловили Аманду Холден, когда она шла в студию Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала женственный аутфит.

На ней было черное мини-платье с длинными рукавами и юбкой А-силуэта, которое отлично подчеркнуло ее стройные загорелые ноги. Наряд имел акцентные белые вставки в зоне декольте, декоративные пуговицы с золотым обрамлением и клапаны для карманов.

Аманда Холден / © Getty Images

Образ Холден дополнила черными туфлями-лодочками на шпильках и черной стеганой сумочкой от Chanel с ручной-цепочкой.

Реклама

Аманда собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала молочный маникюр, надела на лицо черные солнцезащитные очки, шею украсила золотыми цепочками, а на руке красовалось коктейльное кольцо с бриллиантом.

Напомним, Аманда Холден в гламурном розовом платье с пайетками позировала на побережье.