В мини-платье с акцентными вставками: Аманда Холден похвасталась стройными загорелыми ногами по дороге на работу
Британская ведущая в женственном образе в классических цветах вышла в свет.
Папарацци подловили Аманду Холден, когда она шла в студию Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Радиозвезда продемонстрировала женственный аутфит.
На ней было черное мини-платье с длинными рукавами и юбкой А-силуэта, которое отлично подчеркнуло ее стройные загорелые ноги. Наряд имел акцентные белые вставки в зоне декольте, декоративные пуговицы с золотым обрамлением и клапаны для карманов.
Образ Холден дополнила черными туфлями-лодочками на шпильках и черной стеганой сумочкой от Chanel с ручной-цепочкой.
Аманда собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, сделала молочный маникюр, надела на лицо черные солнцезащитные очки, шею украсила золотыми цепочками, а на руке красовалось коктейльное кольцо с бриллиантом.
