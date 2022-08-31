В мини-платье с анималистическим принтом: стройная победительница "Холостяка-11" позировала в фотосете на улицах Киева

Анна Богдан показала фотографии из столицы.
Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан снялась в новой фотосессии и показала, что из этого вышло, в Instagram.
Позировала девушка на улицах Киева. Одета она была в черно-белое мини-платье с принтом "зебра", которое идеально сидело на ее стройной фигуре и подчеркивало длинные ноги.
Свой лук она дополнила черными босоножками, черной сумкой, треугольными очками и серьгами-кольцами.
"Я очень часто путешествовала и путешествовала. И когда-то мечтала не просто приехать в другую страну, а переехать и жить за границей. Во время войны за 4 месяца я уехала в Англию, это было самое долгое мое пребывание в другой стране. Спросите меня, была ли у меня возможность остаться навсегда? Да! Хотела ли остаться и планировать жизнь там? Ответ нет, нет и еще раз нет.
Очень замечательная страна, но я поняла для себя, что не хочу жить ни в одной из стран мира, кроме своей любимой Украины! Люблю Киев! Люблю наш героический народ!" – написала Анна.
Напомним, в прошлый раз Богдан показала фигуру в светлом кроп-топе и трусах.
Читайте также:
- В цветочном мини-платье и с собачкой в вышиванке: победительница "Холостяка-10" показала домашнего любимца
- На фоне Кенсингтонского дворца: победительница "Холостяка-11" в мини-платье продемонстрировала стройные ноги
- Еще отдыхает: победительница "Холостяка-11" в розовом кроп-топе сверкнула плоским животом.
- Победительница "Холостяка-11" в красном бикини похвасталась стройными ногами и букетом цветов.