В мини-платье с анималистическим принтом: стройная победительница "Холостяка-11" позировала в фотосете на улицах Киева

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан снялась в новой фотосессии и показала, что из этого вышло, в Instagram.

Анна Богдан/Игорь Хобта, Елена Пидкопаева

Позировала девушка на улицах Киева. Одета она была в черно-белое мини-платье с принтом "зебра", которое идеально сидело на ее стройной фигуре и подчеркивало длинные ноги.

Анна Богдан/Игорь Хобта, Елена Пидкопаева

Анна Богдан/Игорь Хобта, Елена Пидкопаева

Свой лук она дополнила черными босоножками, черной сумкой, треугольными очками и серьгами-кольцами.

Анна Богдан/Игорь Хобта, Елена Пидкопаева

Анна Богдан/Игорь Хобта, Елена Пидкопаева

"Я очень часто путешествовала и путешествовала. И когда-то мечтала не просто приехать в другую страну, а переехать и жить за границей. Во время войны за 4 месяца я уехала в Англию, это было самое долгое мое пребывание в другой стране. Спросите меня, была ли у меня возможность остаться навсегда? Да! Хотела ли остаться и планировать жизнь там? Ответ нет, нет и еще раз нет.

Очень замечательная страна, но я поняла для себя, что не хочу жить ни в одной из стран мира, кроме своей любимой Украины! Люблю Киев! Люблю наш героический народ!" – написала Анна.

Напомним, в прошлый раз Богдан показала фигуру в светлом кроп-топе и трусах.

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