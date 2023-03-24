В мини-платье с бахромой: эффектная девушка Роберта Паттинсона на мероприятии Tiffany & Co.

Из-за оригинального декора, наряд девушки эффектно сверкал от вспышек камер и света софитов.

Британская модель, певица и девушка Роберта Паттинсона - 31-летняя Сьюки Уотерхаус - посетила вечеринку в городе Сан-Паулу, что в Бразилии. Знаменитость появилась среди гостей фестиваля Tiffany & Co. Lock.

Сьюки одела эффектное серебристое мини-платье с широкими плечами и очень глубокое V-образным декольте. Наряд украшала красивая бахрома из бисера.

Вечерний образ знаменитость дополнила, легкими локонами, босоножками со стразами, красной помадой на губах и массивным золотым колье на шее, конечно же, от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Getty Images

Напомним, что также Уотерхаус была среди гостей вечеринки Vanity Fair Oscars Party, которая традиционно состоялась после церемонии вручения кинонаграды. Модель на мероприятии продемонстрировала роскошное сверкающее платье с огромным цветком.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

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