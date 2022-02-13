В мини-платье с бахромой: эффектная супермодель Хайди Клум на фотоколле в Калифорнии

В мини-платье с бахромой: эффектная супермодель Хайди Клум на фотоколле в Калифорнии

Она всегда великолепно выглядит, а для светских выходов предпочитает мини.

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее супруг Том Каулиц посетили мероприятие Homecoming Big Game Weekend с участием Джастина Бибера и диджея Marshmello в Западном Голливуде.

Для своего выхода Хайди выбрала оригинальное черное мини-платье от бренда Dundas с серебристой бахромой, которая повторяла замысловатый узор на наряде. Платье модель сочетала с высокими черными сапогами на каблуке и небольшой сумкой. Шею звезды украшало продолговатое колье, а вот ярким пятном образа стал длинный красный маникюр.

Хайди Клум / Associated Press

Том надел черный образ с брюками, футболкой и замшевой курткой на молнии.

Хайди Клум / Associated Press

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