В мини-платье с бахромой и пайетками: звезда OnlyFans блеснула большой грудью на вечеринке в Сан-Паулу

Джессика Алвес встретила Новый год в Бразилии.

В объективы фотографов в Сан-Паулу попала бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother и звезда OnlyFans, сделавшая более 100 пластических операций – Джессика Алвес. Женщина пришла на новогоднюю вечеринку в ночной клуб в гламурном образе.

Для пати Джесс выбрала экстравагантное белое платье, состоявшее из полупрозрачного топа, украшенного серебряными пайетками, и асимметричной мини-юбки с бахромой с пайетками. В этом наряде блондинка сверкнула пышной грудью.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Аутфит знаменитость дополнила капроновыми колготами и золотистыми мюлями на стойких каблуках.

Алвес распустила волосы, сделала насыщенный вечерний макияж с длинными накладными ресницами и розовыми румянами, а также длинный острый маникюр красного цвета. Уши телеведущая украсила серебряными длинными серьгами, а руку – браслетом.

Напомним, ранее Дженнифер Алвес показала свое обнаженное фото, сделанное в ванной комнате.

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