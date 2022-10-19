В мини-платье с бантами: Джессика Честейн появилась на премьере фильма в образе от Carolina Herrera

Для этого выхода она надела платье необычного дизайна.

Джессика Честейн активно пиарит новый фильм со своим участием - "Хороший медбрат", поэтому на протяжении всего этого месяца посещает премьерные показа в разных городах, а также кинофестивали. Вчера, 18 октября, знаменитость вышла на фотосессию, организованную в Нью-Йорке, перед началом фильма.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

На Честейн было платье Carolina Herrera из круизной коллекции 2023 нежного молочного оттенка. Мини-платье на одно плечо украшало несколько крупных бантов, а вот дополнила она образ черными босоножками на платформе и макияжем с золотыми тенями, который очень хорошо сочетался с ее цветом волос.

Но, в отличие от предыдущих образов звезды, которые она демонстрировала ранее, этот смотрелся немного скучновато. А вы как думаете? Оставьте свою реакцию ниже.

Компанию актрисе на мероприятии составил ее коллега по фильму Эдди Редмэйн, и на нем был очень необычный костюм с черным пиджаком и серыми брюками.

Джессика Честейн и Эдди Редмэйн / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые выходы Джессики Честейн (34 фото)

Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram