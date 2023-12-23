В мини-платье с бантами и сексуальным декольте: эффектный лук Талии Сторм на вечеринке

Талия Сторм посетила рождественскую вечеринку в Лондоне. Звезда обожает соблазнительные наряды, поэтому и на этот раз выбрала такой же.

На Талии было черное обтягивающее мини-платье на бретельках с камнями, которое имело сексуальное декольте и разрезы, украшенные камнями и жемчугом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Аутфит Сторм дополнила черными колготами и босоножками, инкрустированными стразами, с бантами.

Певица сделала прическу с локонами, насыщенный вечерний макияж, уши украсила большими серьгами-кольцами, шею – цепочкой с подвеской в виде ее имени, а руки – браслетами с камнями.

Напомним, Талия Сторрм появилась на гала-вечере Global Gift в Испании в красном платье с вырезами.

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