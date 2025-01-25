В мини-платье с бантом: Ариана Гранде посетила прием в Лондоне

Актриса и певица Ариана Гранде продемонстрировала милое мини-платье на специальном приеме в Лондоне, который проводился в честь нее и ее коллеги Синтии Эриво.

Платье Гранде было от бренда Celine из коллекции осень-зима 2024.

Оно не имело бретелек, выполнено в бежевом цвете и в виде топа и юбки. Спереди это мини-платье украшал большой бант.

Носила наряд Ариана в сочетании с колготками и черными лаковыми туфлями. Свои осветленные волосы она собрала в высокий хвост.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

В этом году она также впервые номинирована на "Оскар" за свою роль в фильме "Wicked: Чародейка". Ариана получила номинацию в категории "Лучшая актриса второго плана", что стало для нее большим прорывом, ведь хоть она и не новичок в мире кинематографа, ранее снималась в основном в эпизодических ролях или в подростковых ситкомах.

Узнав о номинации девушка опубликовала милое детское фото, а в подписи написала слова благодарности.

Что ж, теперь с нетерпением ждем саму церемонию и то, какой наряд Гранде на нее наденет. Мероприятие должно состояться 2 марта.

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