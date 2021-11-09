В мини-платье с бантом на груди: Блейк Лайвли появилась на публичном мероприятии

В мини-платье с бантом на груди: Блейк Лайвли появилась на публичном мероприятии

34-летняя актриса выглядела потрясающе, когда приехала на мероприятие, чтобы отпраздновать конец запрета на поездки в США, проводившееся в Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Блейк Лайвли надела темно-красное мини-платье, созданное ливанским модельером Жоржем Чакрой, с эффектным бантом на зоне декольте, дополнив наряд красными туфлями с пряжками из камней. Волосы Блейк были собраны сзади заколкой, а на лице был макияж. К платью актриса подобрала длинное пальто, которое было темнее по тону, с поясом, подчеркивающим талию.

Блейк Лайвли / Getty Images

Напомним, в понедельник США отменили запрет на поездки в связи с пандемией, действовавший более полутора лет, что теперь позволяет международным путешественникам приезжать в страну с подтверждением полной вакцинации. Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс давно вакцинировались и показывали, как делали это, на камеру.

Блейк Лайвли / Getty Images

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