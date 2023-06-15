В мини-платье с бархатом и плиссировкой: невероятно красивая Марго Робби на премьере фильма

Актриса Марго Робби, несмотря на роскошную внешность, часто подвергалась критике из-за своих нарядов для мероприятий. Особенно девушку критиковали за сотрудничество с Домом Chanel, в нарядах которого она выглядела слишком формально, старше своих лет и часто твид просто не украшал ее.

Вероятно, переформатировав работу со стилистами, актриса решила пробовать что-то новое и теперь довольно часто появляется в других брендах. Например, на премьеру фильма "Город астероидов" Марго надела роскошное платье от Модного дома Schiaparelli, которое было представлено в кутюрной коллекции весна-лето 2023.

Мини-платье состояло из двух цветов и не имело бретелек, декольте было выполнено в виде сердца. Верхняя часть платья напоминала корсет с баской, талию которого украшала небольшая декоративная замочная скважина.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Юбка платья была белой и с плиссировкой, но не настолько пышной, как у модели на подиуме.

Модель демонстрирует платье на показе коллекции Schiaparelli весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила красивым макияжем, колье с бриллиантами на шее, кольцом на руке, укладкой и черными туфлями-лодочками. На руках у нее был красный маникюр.

Марго Робби / Фото: Associated Press

В фильме "Город астероидов" Марго исполнила одну из ролей. Также в картине появится множество других известных актеров: Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и Том Хэнкс.

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