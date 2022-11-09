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В мини-платье с блестящей отделкой: 66-летняя Ким Кэттролл на мероприятии в Лондоне с бойфрендом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
439
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с блестящей отделкой: 66-летняя Ким Кэттролл на мероприятии в Лондоне с бойфрендом

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Звезда выбрала для мероприятие наряд смелой длины и выглядела в нем потрясающе.

Ким Кэттролл, прославившаяся ролью Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе", посетила мероприятие Glamour Women of the Year Awards, которое проходило в Лондоне. На церемонии отмечают достижения самых вдохновляющих женщин мира.

Посетители вечеринки были одетые в свои лучшие вечерние наряды, а само мероприятие проходило в знаменитом баре Pool Lounge.

На красную дорожку Ким вышла в мини-платье от бренда David Koma. Черное мини не имело бретелек, а его верхняя часть была украшена продолговатыми пайетками. Лук актриса дополнила туфлями с открытым мысом, серьгами, кольцом и широким браслетом.

Ким Кэттролл / © Associated Press
Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

На церемонию Ким пришла со своим бойфрендом, с которым встречается уже около четырех лет - сотрудником ВВС Расселом Томасом. Пара вместе появляется крайне редко, но Ким не скрывает эти отношения.

Ким Кэттролл / © Associated Press
Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Напомним, сейчас в Нью-Йорке снимается продолжение сериала "Секс в большом городе", и уже неоднократно появлялись слухи, что там появится Ким в роли Саманты. Однако никакого официального подтверждения этой информации пока не было. 

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Дата публикации
Просмотры
439
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