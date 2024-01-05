В мини-платье с большими цветами: Марго Робби посетила гала-концерт в Калифорнии

Звезда продолжает появляться в образ, напоминающих стиль знаменитой куклы.
Актриса Марго Робби посетила 35-й ежегодный гала-концерт вручения наград Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс, который состоялся 4 января.
Перед камерами Марго появилась в нежно-розовом мини-платье в горох и с фигурным декольте. Также у наряда были длинные рукава, драпировка на талии и юбке, а также украшения в виде двух больших роз.
Автором этого платья является модельер Оливье Рустен - креативный директор бренда Balmain. Наряд является частью так называемой украденной коллекции весна-лето 2024, а все из-за того, что практически перед самим показом бренд ограбили и, по словам Рустена, украли более 50 единиц нарядов. В результате дизайнер и его команда работали день и ночь, чтобы успеть создать новые наряды для показа.
Мини-платье Марго дополнила сатиновыми мюлями на каблука, лаконичными макияжем и маникюром, а также простой укладкой с легкими локонами.
На красной дорожке Робби появилась со своим мужем - кинопродюсером Томом Акерли, который для мероприятия надел черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.
Также на этом мероприятии были и коллеги Марго по фильму "Барби" - режиссер Грета Гервиг и актриса Америка Феррера. Гервиг на мероприятии получила награду режиссер года.
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