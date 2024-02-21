В мини-платье с чокером и жемчугами: Хайди Клум появилась на светском мероприятии в эффектном луке

Каким-то образом звезде всегда удается превзойти саму себя, когда дело касается ее образов на светских мероприятиях.
50-летняя супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила церемонию People's Choice Awards, которая прошла в Санта-Монике, Калифорния. Звезда произвела впечатление своим нарядом, поскольку опять выбрала эффектное черное мини.
Платье Клум было от бренда Kamilla Purshie из коллекции весна-лето 2024. Это наряд без бретелек, но с широкие чокером на шее.
Главным украшением наряда был черно-белый бант на спине, который также имел очень длинный шлейф с рюшами.
Передвигаться с таким длинным и тяжелым шлейфом было не просто, поэтому Хайди помогали.
Образ модель дополнила черными капроновыми колготками, туфлями на каблуках от Gianvito Rossi, а также жемчугом от Assael.
А вот в прошлом месяце супермодель и телеведущая посетила вечеринку для знаменитостей Warner Music Group, которая проводилась перед вручением "Грэмми". Мероприятие прошло Citizen News Hollywood 1 февраля в Лос-Анджелесе, а Хайди надела на него черное мини-платье с откровенным декольте от бренда Laquan Smith.
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