В мини-платье с цветами и в компании мужа: Надя Дорофеева в романтическом луке появилась в кинотеатре

Артистка побывала на премьере документальной ленты о спасении животных во время полномасштабной войны.
Надя Дорофеева посетила допремьерный показ документального фильма тревел-блогера Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень".
На мероприятие она пришла вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. Супруги поздравили друга с режиссерским дебютом.
@alinaonopa Надя Дорофеева и Миша Кацурин на премьере документального фильма Антона Птушкина «Мы, наши любимцы и война». В кино с 4 апреля. #dorofeeva #надевадорефеева #кацурин #хайпишут #птушкин #рекомендации #tiktok #тиктокукраина #киев #kyiv #ukraine ♬ Пусть пишут — DOROFEEVA
Певица появилась там в романтическом образе. На ней было черное мини-платье с цветочным принтом, черными пуговицами, V-образным вырезом, белым воротником и прозрачными рукавами. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги звезды.
Свой аутфит Дорофеева дополнила черными высокими сапогами и белыми гольфами. Она сделала милую прическу, выпустив спереди пряди, нежный макияж и красный маникюр.
Фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля – в украинских кинотеатрах.
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