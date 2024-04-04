В мини-платье с цветами и в компании мужа: Надя Дорофеева в романтическом луке появилась в кинотеатре

Артистка побывала на премьере документальной ленты о спасении животных во время полномасштабной войны.

Надя Дорофеева посетила допремьерный показ документального фильма тревел-блогера Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война", который состоялся в столичном кинотеатре "Жовтень".

Надя Дорофеева, Антон Птушкин и Миша Кацурин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

На мероприятие она пришла вместе со своим мужем Мишей Кацуриным. Супруги поздравили друга с режиссерским дебютом.

Певица появилась там в романтическом образе. На ней было черное мини-платье с цветочным принтом, черными пуговицами, V-образным вырезом, белым воротником и прозрачными рукавами. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги звезды.

Надя Дорофеева, Антон Птушкин и Миша Кацурин/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Свой аутфит Дорофеева дополнила черными высокими сапогами и белыми гольфами. Она сделала милую прическу, выпустив спереди пряди, нежный макияж и красный маникюр.

Надя Дорофеева, Антон Птушкин и Миша Кацурин / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Миша Кацурин и Надя Дорофеева/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Антон Птушкин, Миша Кацурин и Надя Дорофеева/Фото KULAKOWSKIY, Андрей Пилипец

Фильм "Мы, наши любимцы и война" с 4 апреля – в украинских кинотеатрах.

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