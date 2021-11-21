В мини-платье с цветами и ярких колготах: Эльза Хоск в Нью-Йорке

В мини-платье с цветами и ярких колготах: Эльза Хоск в Нью-Йорке

Шведская модель Эльза Хоск блеснула перед камерами папарацци своим ярким образом, прогуливаясь в Нью-Йорке.

33-летняя блондинка была запечатлена в районе Трайбека. Одета Хоск была очень ярко и незамеченной не осталась. На девушке было обтягивающее зеленое мини-платье с крупным принтом красных цветов, которое она сочетала с алыми колготами, атласными красными туфлями-лодочками с серебристыми ремешками из камней и блестящими каблуками. В руках Хоск несла плетеный салатовый клатч на короткой ручке от Bottega Veneta, а поверх наряда надела длинное кожаное пальто.

Эльза Хоск / Getty Images

Эльза не стала надевать никаких украшений, волосы распустила и сделала нюдовый макияж. Звезду сфотографировали на выходе из многоквартирного дома, а затем она направилась к ближайшему автомобилю.

Ранее на улицах города Хоск блистала в кожаном топе и обтягивающих джинсах, ее сфотографировали, когда Эльза направлялась на вечеринку.

Эльза Хоск / Getty Images

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