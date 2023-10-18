В мини-платье с цветами на подоле: "Русалочка" Холли Бэйли появилась на красной дорожке с бойфрендом

Певица и актриса Холли Бейли посетила церемонию вручения премии Glamour Women of the Year Awards 2023 в Лондоне. Это ежегодное мероприятие проводится журналом Glamour. Премия присуждается выдающимся и вдохновляющим женщинам из самых разных сфер, включая развлечения, бизнес, спорт, музыку, науку, медицину, образование и политику.

Холли на красную дорожку мероприятия пришла в роскошном черно-белом платье от бренда Nicole + Felicia. У наряда была пышная мини-юбка.

Верхняя часть платья без бретелек, выполнена в виде корсета и из роскошного бархата. Юбка же белая и украшена большими цветами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Свой романтичный наряд Холли дополнила украшениями с бриллиантами от Couture & Anabela Chan jewelry, босоножками на высоких каблуках и ярким макияжем с красной помадой и накладными ресницами. Волосы она заплела в роскошные длинные дреды.

На красной дорожке молодая артистка появилась в компании своего бойфренда - рэпера Дэррила Дуэйна Грэнберри-младшего.

Холли Бейли с бойфрендом / Фото: Associated Press

Этот их выход в свет был первым с момента появления слухов о беременности Холли. Дело в том, что папарацци засняли актрису на прогулке в Санта-Монике в объемной кофте и штанах, из-за чего казалось, что у нее округлился живот.

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