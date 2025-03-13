В мини-платье с цветком и принтом "собачий зуб": Крисси Тейген в кокетливом луке появилась на телешоу

39-летняя модель выбрала для своего появления игривый наряд от Carolina Herrera.

Крисси Тейген приняла участие в утреннем телешоу на канале NBC в Нью-Йорке, где рассказала о своем новом подкасте "Самосознание".

Для своего появления в эфире она выбрала кокетливое черно-белое платье с принтом "собачий зуб" и баской из весенней коллекции прет-а-порте 2025 года бренда Carolina Herrera. Наряд не имел бретелек и был украшен на лифе большим 3D-цветком. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Лук Крисси дополнила белыми босоножками на шпильках и с завязками от Giuseppe Zanotti. У нее былакрасивая укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Крисси Тейген на премии "Грэмми" сияла в черном "голом" платье-сетке Christian Siriano из коллекции весна-лето 2025, которую одела без белья.

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