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В мини-платье с цветочным принтом: Зои Салдана продемонстрировала стройные ноги на светском мероприятии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В мини-платье с цветочным принтом: Зои Салдана продемонстрировала стройные ноги на светском мероприятии

Зои Салдана / Фото: Associated Press

45-летняя актриса коротким нарядом от бренда Balmain подчеркнула стройную фигуру и ноги.

Зои Салдана посетила благотворительный гала-вечер Baby2Baby, который состоялся в Калифорнии.

Для своего появления актриса выбрала короткое белое корсетное платье с черным цветочным принтом от бренда Balmain. Наряд имел пикантное декольте, асимметричный подол и драпировку с цветком на юбке. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Зои, а корсет – тонкую талию.

Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

Лук звезда дополнила черными босоножками на высоких шпильках и черным клатчем с металлической золотистой фурнитурой.

Зои Салдана / © Associated Press
Зои Салдана / Фото: Associated Press

Салдана сделала укладку с легкими локонами, макияж смоки-айс, коричневый маникюр и педикюр. Уши она украсила серьгами-кольцами от бренда Reza jewelry, а руки – кольцами с камнями.

Зои пришла на мероприятие в сопровождении своего мужа – итальянского художника Марко Перего, с которым они позировали, держась за руки.

Зои Салдана с мужем / © Associated Press
Зои Салдана с мужем / Фото: Associated Press

Напомним, гала-вечер посетила американская певица Normani, появившаяся там в маленьком роскошном черном платье макси от Dolce & Gabbana.

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Дата публикации
Просмотры
196
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