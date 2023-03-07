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В мини-платье с декольте: Дженна Ортега посетила премьеру фильма ужасов в оригинальном луке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
546
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с декольте: Дженна Ортега посетила премьеру фильма ужасов в оригинальном луке

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ очень хорошо смотрелся на миниатюрной и стройной фигуре молодой актрисы.

Между съемками сезонов "Уэнсдей" актриса Дженна Ортега успела сняться еще и в фильме ужасов "Крик VI", мировая премьера которого состоялась вчера, 6 марта, в Нью-Йорке.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

На красной дорожке мероприятия 20-летняя звезда появилась в мини-наряде с V-образным декольте от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции осень-зима 2022.

Образ состоял из черно-белого платья, которое напоминало спущенную с плеч рубашку, и удлиненный жакет. Наряд отлично подчеркивал миниатюрность Дженны.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила туфлями на платформах и высоких каблуках, которые прибавили ей роста, а также сделала черный маникюр и макияж с акцентом на красных губах.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Шею Ортеги украшало лаконичное колье с двумя драгоценными сердечками из камней.

Дженна Ортега / © Associated Press
Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
546
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