В мини-платье с глубоким декольте: Холли Берри на премьере фильма "Падение луны"

55-летняя актриса посетила премьеру фильма в Лос-Анджелесе.

Холли Берри облачилась в короткое черное платье с глубоким декольте и обула черные туфли-мюли с серебристыми вставками и приехала на премьерный показ фильма "Падение луны" в Китайский театр TCL в Лос-Анджелесе. У актрисы был красивый макияж, украшения на декольте и серьги в ушах, а волосы она собрала заколкой.

Фильм режиссера Роланда Эммериха рассказывает историю о том, как по неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идет на столкновение с Землей, что провоцирует множественные катаклизмы. За несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но ей верят только двое.

Холли Берри / Getty Images

Холли, позируя перед камерами фотографов, буквально светилась от счастья. В начале 2022 года актриса вышла замуж за 51-летнего певца Ван Ханта. Закрытая и скромная церемония состоялась во время их романтического отпуска в январе.

Ван Хант и Холли Берри / Associated Press

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