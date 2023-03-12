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В мини-платье с декольте: Николь Кидман сочетала смелый наряд от Chanel с жемчугами

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1347
Время на прочтение
1 мин
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В мини-платье с декольте: Николь Кидман сочетала смелый наряд от Chanel с жемчугами

Николь Кидман / Фото: Associated Press

55-летняя звезда продемонстрировала стройные ноги в мини от французского Модного дома.

Совсем скоро мы узнаем, кто заберет золотые статуэтки в категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актер" на ежегодной церемонии "Оскар", а пока звезды активно посещают вечеринки по случаю мероприятия.

В субботу, 11 мая, актриса Николь Кидман посетила 14-й ежегодный ужин перед премией "Оскар", который прошел в отеле Beverly Hills в Калифорнии.

Для этого мероприятия звезда выбрала твидовый костюм от Chanel, который состоял из мини-платья и укороченного жакета. Дополняли этот роскошный наряд отделка фатиновыми рюшами и большие пуговицы со стразами.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

Также Николь надела черные колготки, слингбэки и украшения с жемчугом и бриллиантами. Макияж у актрисы был лаконичным.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press

На своей своей странице в Instagram актриса также опубликовала эффектный кадр, на котором позирует в необычной позе.

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Дата публикации
Просмотры
1347
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