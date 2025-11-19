- Дата публикации
В мини-платье с декольте ниже пупка: британская певица привлекла внимание откровенным луком
34-летняя артистка выбрала для своего выхода наряд со смелым вырезом.
Британская певица Ли-Энн Пиннок посетила церемонию вручения премий "Человек года 2025" от журнала GQ в Лондоне. Звезда привлекла к себе внимание аутфитом, который воплотил в себе скульптурную элегантность с пикантным акцентом.
На Ли-Энн было белое асимметричное мини-платье с драпировкой и глубоким ниже пупка вырезом. Наряд из коллекции бренда Di Petsa сезона весна-лето 2026 она скомбинировала с белыми мюлями.
Образ Пиннок дополнила золотыми серьгами-кольцами, бриллиантовым колье и кольцами с камнями. Она сделала гладкую прическу, макияж с пышными ресницами, красный маникюр и бордовый педикюр.