ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье с декольте ниже пупка: британская певица привлекла внимание откровенным луком

34-летняя артистка выбрала для своего выхода наряд со смелым вырезом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ли-Энн Пиннок

Ли-Энн Пиннок / © Getty Images

Британская певица Ли-Энн Пиннок посетила церемонию вручения премий "Человек года 2025" от журнала GQ в Лондоне. Звезда привлекла к себе внимание аутфитом, который воплотил в себе скульптурную элегантность с пикантным акцентом.

Ли-Энн Пиннок / © Getty Images

Ли-Энн Пиннок / © Getty Images

На Ли-Энн было белое асимметричное мини-платье с драпировкой и глубоким ниже пупка вырезом. Наряд из коллекции бренда Di Petsa сезона весна-лето 2026 она скомбинировала с белыми мюлями.

Образ Пиннок дополнила золотыми серьгами-кольцами, бриллиантовым колье и кольцами с камнями. Она сделала гладкую прическу, макияж с пышными ресницами, красный маникюр и бордовый педикюр.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie