В мини-платье с эффектной металлической вставкой: актриса Зои Дойч на красной дорожке

Из-за своей новой роли актриса активно выходит в свет и демонстрирует образы от именитых брендов.

28-летняя актриса Зои Дойч посетила мероприятие в Мэдисон-Сквер-Гарден, в Нью-Йорке. На девушке было эффектное черное мини-платье от David Koma без бретелек, особенностью которого была серебристая вставка в форме капли с "металлическим" эффектом.

Зои Дойч / Фото: Associated Press

Лук актрисы дополняли туфли-лодочки черного цвета и довольно лаконичные украшения от ювелирного бренда Tiffany & Co. Также она сделала нежный макияж и уложила волосы, вероятно, с помощью текстурирующего спрея, чтобы подкрученные пряди волос были более выразительными.

Продуманным был и маникюр Зои, поскольку она накрасила ногти серебристым лаком, оттенок которого сочетался по цвету с оттенком отделки платья.

Маникюр Зои Дойч / Фото: Associated Press

Напомним, недавно с участием Зои вышел фильм "Кое-что от Tiffany", что расскажет романтическую историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Сыграет с Дойч в картине Кендрик Сэмпсон, а продюсерами фильма стали Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер. Сценарий основан на одноименном романе Мелиссы Хилл.

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