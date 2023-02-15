В мини-платье с глубоким декольте: финалистка "Холостяка-12" похвасталась стройными ногами

Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" — Александра Мудрая — опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала свой вечерний образ.

На Саше было черное мини-платье с обнаженными плечами, глубоким декольте и асимметричным низом. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги девушки. В нем Мудрая выглядела сексуально.

Александра Мудрая/Instagram

Аутфит она дополнила черными туфлями с ремешками с камнями и серебряной сумочкой с бахромой.

Александра распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила шею кулоном на цепочке, а руки – часами и кольцом.

Напомним, а другая участница проекта "Холостяк" Марина Голд в корсетном топе похвасталась пышным сексуальным бюстом.

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