В мини-платье с глубоким декольте: финалистка "Холостяка-12" похвасталась стройными ногами

Александра Мудрая продемонстрировала соблазнительный лук.
Финалистка 12-го сезона шоу "Холостяк" — Александра Мудрая — опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала свой вечерний образ.
На Саше было черное мини-платье с обнаженными плечами, глубоким декольте и асимметричным низом. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги девушки. В нем Мудрая выглядела сексуально.
Аутфит она дополнила черными туфлями с ремешками с камнями и серебряной сумочкой с бахромой.
Александра распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила шею кулоном на цепочке, а руки – часами и кольцом.
Напомним, а другая участница проекта "Холостяк" Марина Голд в корсетном топе похвасталась пышным сексуальным бюстом.
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