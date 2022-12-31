В мини-платье с глубоким декольте: участница "Холостяка-12" продемонстрировала стройные ноги

На церемонии роз десятого выпуска реалити-шоу "Холостяк-12", снятого еще до начала полномасштабной войны, участницы продемонстрировали эффектные аутфиты.

Александра Мудрая предстала перед холостяком в мини-платье с откровенным глубоким декольте, которое придало ее луку сексуальности, и верхом из органзы.

Саша Мудро/Instagram

Платье прекрасно подчеркнуло стройные ноги и фигуру Саши.

Саша Мудро/Instagram

Образ Мудрая дополнила красивыми босоножками на шпильках. Ей сделали укладку, зачесав волосы назад, нежный макияж с акцентом на глазах и украсили уши длинными серьгами.

Саша Мудро/Instagram

Саша Мудро/Instagram

Напомним, главный герой проекта Алекс Топольский попрощался еще с одной участницей. Кто оставил шоу, смотрите здесь.

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