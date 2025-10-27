- Дата публикации
В мини-платье с глубоким вырезом и с интересной сумкой: Лила Мосс в кокетливом луке посетила вечеринку
23-летняя модель, дочь Кейт Мосс, в наряде от бренда Chrome Hearts посетила пати Vogue World.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Лила Мосс, которая в кокетливом образе от Chrome Hearts шла на вечеринку Vogue World в Chateau Marmont.
Для своего выхода дочь Кейт Мосс выбрала черное атласное мини-платье с черным принтом, глубоким V-образным вырезом, серебряной цепочкой с крестиком и американской проймой. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
Аутфит Лила дополнила черными кожаными высокими сапогами и бело-коричневой сумкой с принтом "зебра" из телячьей кожи, с розовой окантовкой и серебряной фурнитурой.
Модель сделала укладку с мягкими локонами, макияж с блестящими тенями и розовой помадой и завершила лук черным чокером.
