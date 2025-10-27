ТСН в социальных сетях

В мини-платье с глубоким вырезом и с интересной сумкой: Лила Мосс в кокетливом луке посетила вечеринку

23-летняя модель, дочь Кейт Мосс, в наряде от бренда Chrome Hearts посетила пати Vogue World.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лила Мосс

Лила Мосс / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Лила Мосс, которая в кокетливом образе от Chrome Hearts шла на вечеринку Vogue World в Chateau Marmont.

Для своего выхода дочь Кейт Мосс выбрала черное атласное мини-платье с черным принтом, глубоким V-образным вырезом, серебряной цепочкой с крестиком и американской проймой. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Аутфит Лила дополнила черными кожаными высокими сапогами и бело-коричневой сумкой с принтом "зебра" из телячьей кожи, с розовой окантовкой и серебряной фурнитурой.

Модель сделала укладку с мягкими локонами, макияж с блестящими тенями и розовой помадой и завершила лук черным чокером.

Напомним, Лила Мосс в платье Ralph Lauren и без бюстгальтера появилась на Уимблдонском чемпионате.

