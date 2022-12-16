В мини-платье с капюшоном: Марго Робби посетила премьеру нашумевшего фильма "Вавилон"

Наряд кардинально отличается от того, что мы видели на актрисе ранее.

Актриса Марго Робби посетила премьеру фильма "Вавилон", где сыграла с Брэдом Питтом. На красной дорожке в Лос-Анджелесе звезда появилась в довольно смелом образе - черном мини-платье от французского Модного дома Alaia из коллекции весна-лето 2023.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Фасон платья довольно оригинальный: спереди у него были переплетенные полоски ткани, которые переходили в капюшон. На бедрах мини-юбку украшала драпировка, длинная ткань с мехом на подоле и металлический аксессуар вроде английской булавки.

Образ Марго дополняли черные капроновые колготки, украшение на запястье и туфли-лодочки. Волосы актрисы ее мастер по волосам собрал в прическу, оставив несколько прядей ниспадать из-под капюшона. Автором этого образа стала несменный стилист девушки Кейт Янг.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Также появление Марго в Alaia в очередной раз стало поводом для обсуждения, ведь в основном на премьеры и важные события ранее она надевала Chanel, выбирая довольно сдержанные наряды. Когда закончилась ее эра сотрудничества с этой маркой, она активно стала надевать и мини, и довольно смелые образы.

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