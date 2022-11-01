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В мини-платье с корсетом: Синди Кроуфорд с мужем и детьми повеселилась на вечеринке

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В мини-платье с корсетом: Синди Кроуфорд с мужем и детьми повеселилась на вечеринке

Ренди Гербер и Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Супермодель Синди Кроуфорд показала фотографии с Хэллоуин-вечеринки, на которую пожаловала с мужем и детьми.

В своем Instagram Кроуфорд опубликовала несколько фото с вечеринки. На одном снимке модель позирует в коротком белом платье с коричневым корсетом, телесных колготах в сетку и высоких кожаных сапогах. На шее у звезды массивное золотое украшение с крупным камнем. Синди распустила густые каштановые волосы и сделала красивый макияж со стрелками.

Ее муж Рэнди Гербер был в ковбойских брюках и замшевой куртке с бахромой, а также в белой рубашке, шляпе и с красным платком на шее.

На втором снимке супруги позировали со своими взрослыми детьми – 21-летней Кайей Гербер и 23-летним Пресли Гербером. Девушка была одета в черный латексный костюм и солнцезащитные очки, а ее брат – в белую футболку и оранжевый костюм, а на шею накинул бирюзовый платок.

(листайте фото вправо)

Но больше всех в этом году на Хэллоуин нас впечатлила манекенщица Хайди Клум. Звезда устроила традиционную вечеринку для друзей, куда пришла в костюме огромного червя.

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