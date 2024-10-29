В мини-платье с красными цветами: Пэрис Хилтон блистала на фэшн-церемонии в Нью-Йорке

Известная блондинка продемонстрировала свои роскошніе ноги на єтом мероприятии.
Пэрис Хилтон не перестает удивлять выбором нарядов для светских мероприятий. Она многогранная личность, которая любит яркие, гламурные и главное эффектные платья, которые заставляют людей говорить о ней.
На мероприятии в Нью-Йорке - церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards - она блистала в красном мини-платье от Oscar de la Renta из коллекции весна-лето 2025. Оно было с большими вышитыми цветами и листья на бежевой ткани.
Образ Пэрис дополнила туфлями от Christian Louboutin и гламурным клатчем-коробкой со стразами от известного бренда Judith Leiber. Также звезда сделала яркий макияж, свой любимый французский маникюр и надела несколько украшений - серьги с рубинами и помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.
Выбор прически Хилтон немного удивил, ведь она уложила волосы, как делала это в день своей свадьбы с Картером Реумом - они были собраны в пучок, но лицо обрамляла элегантная волна. Такой стиль прически ей очень идет.
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