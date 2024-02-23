В мини-платье с кружевным декольте: девушка Леонардо Ди Каприо снялась для глянца

25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – стала главной звездой весеннего номера журнала Elle американской редакции.

(листайте фото вправо)

На обложке глянца модель позирует в красном мини-платье с кружевным черным декольте от Gucci, а на втором варианте обложки – в белом жакета с крупной винной розой и нижнем белье такого же оттенка. На ее лице натуральный макияж, а волосы уложены с "мокрым" эффектом.

Стилисты съемки подобрали для Виттории и другие эффектные образы: бордовый комплект из лакированной кожи Gucci, полупрозрачные блузки Prada, обтягивающие юбки от ALAÏA, топы-бюстье и мини-юбки.

(листайте фото вправо)

В статье рассказывается о том, как девушка в шутку участвовала и выиграла конкурс Elite Model Look, когда ей было всего 14 лет. Сейчас – в 25 лет – она одна из самых востребованных моделей и относится к своей работе очень серьезно.

Напомним, ранее Виттория Черетти была запечатлена, когда позировала топлес на кровати.

Читайте также: