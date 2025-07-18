В мини-платье с кружевом: американская актриса в соблазнительном образе пришла на премьеру ужастика

Чейз Суи Вондерс / © Associated Press

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Актриса Чейз Суи Вондерс посетила премьеру фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», в котором она сыграла. Мероприятие прошло в Объединенном театре на Бродвее в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами звезда появилась в соблазнительном аутфите. На ней было бежевое корсетное мини-платье по фигуре с кружевом из весенне-летней коллекции 2025 года бренда Wiederhoeft. Наряд имел тонкие бретельки, пикантное декольте и прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Вондерс.

Чейз Суи Вондерс / © Associated Press

Лук Чейз дополнила медными босоножками, которые были декорированы металлической фурнитурой, и комплектом украшений от Presley Oldham. У нее была укладка боб каре и макияж с черными стрелками и бежевой помадой.

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Чейз Суи Вондерс / © Associated Press

Напомним, «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — это римейк одноименного хоррора 1997 года, который основал трилогию. Сюжет заимствован из романа для подростков, который написала Лоис Дункан в 1973 году. Фильм стал четвертым во франшизе.