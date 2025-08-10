- Дата публикации
В мини-платье с кружевом: Элизабет Херли в нежном луке позировала на пляже
60-летняя британская актриса похвасталась новинкой из коллекции собственного бренда.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с пляжа, на которых она продемонстрировала нежный образ из новой коллекции ее бренда Elizabeth Hurley Beach.
Актриса позировала, сидя босиком на песке, в бежевом мини-платье с флористическим принтом и белым кружевом на подоле и манжетах.
Херли была с распущенными волосами, насыщенным макияжем глаз и нежно-розовым блеском на губах и с черным педикюром.
Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала эффектный пляжный аутфит в сплошном леопардовом купальнике.