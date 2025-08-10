В мини-платье с кружевом: Элизабет Херли в нежном луке позировала на пляже

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с пляжа, на которых она продемонстрировала нежный образ из новой коллекции ее бренда Elizabeth Hurley Beach.

Актриса позировала, сидя босиком на песке, в бежевом мини-платье с флористическим принтом и белым кружевом на подоле и манжетах.

Херли была с распущенными волосами, насыщенным макияжем глаз и нежно-розовым блеском на губах и с черным педикюром.

Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала эффектный пляжный аутфит в сплошном леопардовом купальнике.