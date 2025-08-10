ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье с кружевом: Элизабет Херли в нежном луке позировала на пляже

60-летняя британская актриса похвасталась новинкой из коллекции собственного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимки с пляжа, на которых она продемонстрировала нежный образ из новой коллекции ее бренда Elizabeth Hurley Beach.

Актриса позировала, сидя босиком на песке, в бежевом мини-платье с флористическим принтом и белым кружевом на подоле и манжетах.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Херли была с распущенными волосами, насыщенным макияжем глаз и нежно-розовым блеском на губах и с черным педикюром.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Напомним, ранее Элизабет Херли продемонстрировала эффектный пляжный аутфит в сплошном леопардовом купальнике.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie