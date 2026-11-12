ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье с кружевом и со светлым каре: Джессика Честейн в кокетливом образе пришла к Джимми Фэллону

49-летняя голливудская актриса появилась на телешоу в эффектном мини-платье от ливанского дизайнера Elie Saab, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Джессика Честейн

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Для своего появления на телевидении звезда выбрала кокетливый образ.

На Джессике было черное мини-платье от ливанского дизайнера Elie Saab, украшенное мелким белым принтом в виде точек. Наряд имел квадратное декольте, широкие бретельки, отделанные черным кружевом с необработанными краями, и декоративные накладные карманы в области бедер. Короткая длина платья позволила актрисе продемонстрировать стройные ноги.

Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн / © Getty Images

Честейн была обута в черные лакированные туфли с заостренным носком на высоких шпильках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на пальце — золотое кольцо.

Особое внимание привлекала новая прическа актрисы — короткое светлое каре, уложенное легкими волнами с боковым пробором. Джесс нанесла макияж с помощью черного карандаша и красной помады.

Напомним, Честейн сменила свой фирменный рыжий цвет волос на блонд и впервые продемонстрировала новую прическу в сентябре 2026 года во время Открытого чемпионата США по теннису.

Весной 2027 года актриса вернется на Бродвей со спектаклем «Lost Lear», в котором сыграет бывшую актрису Джой, страдающую от проблем с памятью’яти и считает, будто до сих пор репетирует постановку «Короля Лира». Предварительные показы спектакля начнутся в марте, а официальная премьера запланирована на 23 апреля.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie