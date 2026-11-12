В мини-платье с кружевом и со светлым каре: Джессика Честейн в кокетливом образе пришла к Джимми Фэллону

Джессика Честейн / © Getty Images

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Джессика Честейн стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Для своего появления на телевидении звезда выбрала кокетливый образ.

На Джессике было черное мини-платье от ливанского дизайнера Elie Saab, украшенное мелким белым принтом в виде точек. Наряд имел квадратное декольте, широкие бретельки, отделанные черным кружевом с необработанными краями, и декоративные накладные карманы в области бедер. Короткая длина платья позволила актрисе продемонстрировать стройные ноги.

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Джессика Честейн / © Getty Images

Честейн была обута в черные лакированные туфли с заостренным носком на высоких шпильках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на пальце — золотое кольцо.

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Особое внимание привлекала новая прическа актрисы — короткое светлое каре, уложенное легкими волнами с боковым пробором. Джесс нанесла макияж с помощью черного карандаша и красной помады.

Напомним, Честейн сменила свой фирменный рыжий цвет волос на блонд и впервые продемонстрировала новую прическу в сентябре 2026 года во время Открытого чемпионата США по теннису.

Весной 2027 года актриса вернется на Бродвей со спектаклем «Lost Lear», в котором сыграет бывшую актрису Джой, страдающую от проблем с памятью’яти и считает, будто до сих пор репетирует постановку «Короля Лира». Предварительные показы спектакля начнутся в марте, а официальная премьера запланирована на 23 апреля.

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