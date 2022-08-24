Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В мини-платье с кружевом и вышивкой: красивый образ Ирины Федышин

Дата публикации
Просмотры
3067
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В мини-платье с кружевом и вышивкой: красивый образ Ирины Федышин

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Артистка поздравила фолловеров с Днем Независимости.

Ирина Федишин поздравила своих подписчиков с Днем Независимости. Певица выложила фото, на котором появилась в черном мини-платье, украшенном красочной цветочной вышивкой и белым кружевом.

Аутфит она дополнила прической с локонами и нежным макияжем.

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

"С Днем Независимости, моя Украина. Сегодня все слова благодарности, любви, поддержки направлены нашим защитникам. Вы наши герои! Спасибо, что защищаете нашу родную землю. Моя Украина, своей независимости и волей мы не уступим никогда! С праздником", — написала артистка.

В этом же образе Ирина появилась в видео, где она поет песню "Ой у лузі червона калина" в поле с желтыми цветами.

А еще Федишин выложила видеоролик, в котором она исполняет композицию "Це моя земля - це моя країна". Артистка продемонстрировала роскошный лук в белом пышном платье с черной вышивкой.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация