В мини-платье с кружевом и вышивкой: красивый образ Ирины Федышин

Ирина Федишин поздравила своих подписчиков с Днем Независимости. Певица выложила фото, на котором появилась в черном мини-платье, украшенном красочной цветочной вышивкой и белым кружевом.

Аутфит она дополнила прической с локонами и нежным макияжем.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

"С Днем Независимости, моя Украина. Сегодня все слова благодарности, любви, поддержки направлены нашим защитникам. Вы наши герои! Спасибо, что защищаете нашу родную землю. Моя Украина, своей независимости и волей мы не уступим никогда! С праздником", — написала артистка.

В этом же образе Ирина появилась в видео, где она поет песню "Ой у лузі червона калина" в поле с желтыми цветами.

А еще Федишин выложила видеоролик, в котором она исполняет композицию "Це моя земля - це моя країна". Артистка продемонстрировала роскошный лук в белом пышном платье с черной вышивкой.

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